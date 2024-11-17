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Дроны атаковали завод по производству ЗРК «Тор» в российском Ижевске

  • 17.11.2024, 10:06
  • 3,224
Дроны атаковали завод по производству ЗРК «Тор» в российском Ижевске

Беспилотники долетели до столицы Удмуртии.

Дроны атаковали электромеханический завод «Купол» в российском Ижевске. Там производят ЗРК «Тор» и РЛС.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

В местных пабликах в ночь на 17 ноября сообщили о взрывах в Ижевске. Также местные жители публиковали кадры взрывов и возможного попадания в предприятие.

По словам руководителя ЦПД, под удар попал Ижевский электромеханический завод «Купол».

Коваленко отмечает, что российский завод производит зенитно-ракетные комплексы «Тор», радиолокационные станции и другие компоненты.

Добавим, что город Ижевск - это столица российской Удмуртии в центральной части РФ. Город известен благодаря военной, машиностроительной и металлургической промышленности. Там производят автомат АК-47.

Известно, что завод «Купол» - это одно из крупнейших оборонных предприятий в России. Кроме ЗРК «Тор», там также производят мишенно-тренировочные комплексы «Саман-М1» и «Адъютант». Также завод занимается производством гироскопов, нанокомпозитов, оборудования для атомных электростанций, нефтедобычи, конвейерных линий ликероводочных заводов.

В сентябре 2024 года сообщалось, что на заводе «Купол» начали производство нового ударного беспилотника дальнего радиуса действия «Гарпия-А1». Дрон производят на базе китайского двигателя.

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