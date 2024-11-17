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В Курской области ВСУ разбили колонну россиян с помощью ПТРК Javelin

  • 17.11.2024, 10:09
  • 1,410
В Курской области ВСУ разбили колонну россиян с помощью ПТРК Javelin

Военный эксперт раскрыл детали боев.

В Курской области России Силы обороны Украины разбили колонну оккупантов с помощью ПТРК Javelin. Враг ежедневно организует несколько «накатов» несмотря на то, что несет огромные потери на этом участке. Об этом в комментарии «24 Каналу» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, Силы обороны Украины отминусовывают в этом регионе «целые роты захватчиков, превращая их в 200-х и 300-х». При этом оккупанты теряют на Курщине до батальона техники. Речь идет о боевых бронированных машинах. Для этого украинские защитники используют артиллерию и авиацию.

«FPV-дроны сегодня являются, пожалуй, основным механизмом уничтожения российской техники», - говорит аналитик.

При этом Свитан подчеркнул, что на сегодня перед россиянами на Курщине стоит задача «отбить эти территории».

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