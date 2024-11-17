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На Комаровке нашли яблоки по «цене крыла самолета»

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  • 17.11.2024, 10:13
  • 1,616
На Комаровке нашли яблоки по «цене крыла самолета»

Стоимость знаменитого сорта шокировала минчан.

На Комаровке еще работает сезонный рынок. Вот что там можно купить в середине ноября.

Яблоки на Комаровке стоят от 2,79 рубля. А вот знаменитая антоновка — 10 рублей, заметил Blizko.by.

«По цене крыла самолета?» — задается вопросом инстаграм Комаровки.

Баклажаны стоят 7 рублей за килограмм, перец — 5,5 рубля. Осенние цветы — от 3 до 5 рублей за веточку.

Грибы стоят 20 рублей за ведерко. Опята — 15 рублей за килограмм, столько же и подзеленки.

Клюква — 13,9 рубля за килограмм.

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