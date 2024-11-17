На Комаровке нашли яблоки по «цене крыла самолета»1
- 17.11.2024, 10:13
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Стоимость знаменитого сорта шокировала минчан.
На Комаровке еще работает сезонный рынок. Вот что там можно купить в середине ноября.
Яблоки на Комаровке стоят от 2,79 рубля. А вот знаменитая антоновка — 10 рублей, заметил Blizko.by.
«По цене крыла самолета?» — задается вопросом инстаграм Комаровки.
Баклажаны стоят 7 рублей за килограмм, перец — 5,5 рубля. Осенние цветы — от 3 до 5 рублей за веточку.
Грибы стоят 20 рублей за ведерко. Опята — 15 рублей за килограмм, столько же и подзеленки.
Клюква — 13,9 рубля за килограмм.