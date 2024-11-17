Второй и третий ход Путина Владимир Пастухов

17.11.2024, 10:30

Карты на руках Кремля в игре с Трампом более-менее понятны.

Александр Морозов написал очень удачный пост:

Разговор между Трампом и Путиным (если он когда-либо состоится) будет протекать так.

Трамп: мы предлагаем завершить эту войну и начать мирные переговоры.

Путин: мы полностью это поддерживаем. Наши условия вы знаете: украинские войска должны покинуть четыре области, которые теперь входят в состав России, это должно быть отражено в международных документах, вы прекращаете поставлять Украине вооружения и гарантировать, что Украина не будет членом НАТО, и как только все это будет сделано вы должны снять с нас все санкции. Каковы ваши условия?

Трамп: мы предлагаем немедленно подписать соглашение о прекращении огня.

Путин: Спасибо! Нам не интересно.

Поэтому можно сразу пропустить этот эпизод и сосредоточить внимание не на нем, а на том, что будет делать Трамп и его администрация дальше, какие сценарии дальнейшего.

Удачный прежде всего тем, что в нем главная мысль не размазана как каша по тарелке, а выражена предельно четко в двух коротких как выстрел абзацах.

Мысль эта сводится к тому, что первую фразу Трампа и первую фразу Путина мы знаем заранее. Интрига лишь в том, какими будут второй и третий ход.

В некотором смысле это похоже на шахматную задачку, где начальное расположение фигур предустановлено, а дальше либо белые, либо черные должны поставить мат, сделав ограниченное число шагов.

Размышляя над вторым ходом Путина, я пытаюсь понять, есть ли у него резоны отойти от «стамбульской защиты», то есть отказаться от троякого требования: отчуждение четырех областей Украины в пределах их административных границ, нейтральный статус Украины и контроль над размером (по количеству и качеству) ее вооруженных сил?

Собственно, базовых сценариев два: либо пододвигается Путин, либо пододвигается Трамп. Меня интересует не то, что Трамп скажет Путину во второй части беседы, а то, что Ратклифф скажет Нарышкину во время их первой встречи.

Карты на руках Путина я более-менее себе представляю, а вот какими козырями будет крыть их Трамп (и есть ли ему чем крыть в принципе), мне пока непонятно.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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