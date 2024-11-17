Россия теряет не только Абхазию Анатолий Несмиян

17.11.2024, 10:36

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Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Москва утратит полностью все свои позиции на юг от Кавказского хребта.

Что для России означает очередной бедлам в Абхазии? А главное — ее неспособность эти бедламы не допускать?

Ответ очевиден — полностью проваленная внешняя политика, у которой нет никакой цели. Замороченный фантомами величия великий вождь не обращает никакого внимания на текущую политику, он мыслит категориями вечности и того, что последует за ней. Сейчас и завтра ему совершенно неинтересны, так как он строит памятник себе великому на тысячелетия.

Рутиной занимаются другие. Турки, например. Поэтому они уже практически заняли все Закавказье, которое незаметно стало их зоной интересов, причем не гипотетических, а вполне реальных. Турецкий бизнес в Закавказье везде — и в Сухуми, кстати, тоже.

Скорее всего, Россия утратит полностью все свои позиции на юг от Кавказского хребта. Причина вполне банальна: у России нет внешней политики. Нет ее потому, что российское руководство понятия не имеет, что ему делать с самой Россией, кроме как выкачивать из нее ресурс и распихивать по карманам. И раз так — то внешней политики быть не может, она всегда является проекцией внутренней. Которой нет.

И еще один момент. Распад СССР, как и распад любой империи, происходил поэтапно, и на первом этапе империя всегда уходила со своей периферии. Обосновывая это тем, что содержать эти территории накладно, вот избавимся от них — и сразу заживем.

Однако в том и дело, что движение — это всегда инерция. И если ты начал утрачивать зоны своего влияния на периферии, то следующий этап — это всегда утрата уже «коренной» территории. В каком виде — это отдельный вопрос, здесь единых рецептов нет.

Россия сейчас в конце первого этапа — она стремительно теряет зоны своего влияния. На Кавказе, в Средней Азии, стали враждебными нейтральные совсем недавно Финляндия и Швеция.

Взятая в боях Авдеевка здесь вряд ли пойдет в зачет, так как это, скорее, обременение, чем приобретение.

Кавказ для России почти потерян. Остаются последние два клочка — Абхазия и Южная Осетия, с которыми у Кремля нет ни малейшего понятия, что делать. И тогда инерция неизбежно погонит процесс дальше, уже на север от Кавказского хребта.

Анатолий Несмиян, «Телеграм»

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