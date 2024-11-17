В Минске работает светофор, который раздает советы 17.11.2024, 10:39

Некоторым участникам движения это сильно мешает.

Блогер Кокобай показал первый в Минске светофор, который раздает советы. Установлен он на пересечении улиц Якуба Коласа и Веры Хоружей.

Светофор напоминает пешеходам, самокатчикам и велосипедистам, как себя вести. Среди его рекомендаций, например, следующие:

— Уважаемые велосипедисты и пользователи персональных мобильных устройств! Пересекать проезжую часть нужно со скоростью пешехода.

Этот светофор уже вызвал волну возмущения в тиктоке в августе этого года. Женщина, живущая в соседнем доме, пожаловалась, что слишком умный светофор даже ночью раздает советы. И вряд ли кто-то захочет просыпаться от громкого голоса: «Переходя дорогу, держи ребенка за руку».

@kokobyy Это первый говорящий светофор, который даёт полезные советы из ПДД! Такой бы в рестораны: мойте руки перед едой, не чавкайте, пиццу и суши не ешьте вилкой, не просите дожарить тартар ♬ оригинальный звук - Кокобай

В комментариях одна девушка поделилась, как чуть не попала в беду из-за этого «заботливого» светофора: «Я сегодня ехала на велосипеде, остановилась на светофоре, и голос с небес как закричит: «Не останавливайся!». Я чуть на красный не рванула! Велосипед выпустила на проезжей части при переходе дороги! Чуть заикой не стала. Ужас».

Так что знайте, чего ожидать на пересечении улиц Якуба Коласа и Веры Хоружей — и не пугайтесь если что.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com