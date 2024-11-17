«СВО» выдыхается»: Z-военкор смирился с неизбежным 17.11.2024, 10:42

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Российский пропагандист спрогнозировал скорое окончание войны против Украины.

В ближайшее время так называемая «СВО» будет свернута. Такое заявление сделал сторонник агрессии, известный Z-военкор Максим Калашников на своем YouTube-канале, передает «Диалог.UA».

Он с грустью констатировал, что ни Киева и Львова, ни даже Херсона захватить уже не удастся.

«Та специальная странная военная операция, которая началась почти три года назад, идет к своему финалу. Тенденция уже очевидна… Все идет к развязке, о которой в Москве в феврале 2022 года не думали… Заморозка войны по корейскому плану закрепит то, что те планы, которые Москва вынашивала в феврале 2022 года, не достигнуты! Это неудача. Эмоции у меня бьют через край. Нужно посмотреть жестокой правде прямо в глаза», — заявил пропагандист.

Он уточнил, что резервы России в живой силе, технике и боеприпасах почти исчерпаны. Воевать больше нечем.

«Наши артиллеристы говорят, что после взрывов в Торопце очень большие проблемы со снарядами 120 мм… Гребут всех одной метлой, чтобы бросить в эти лобовые штурмы. Потери просто огромные… Идет война за перемирие, условие заморозки войны. Поэтому людей бросают как в топку», — рассказал Калашников.

Он уверен, что вскоре состоится заморозка войны по действующей линии фронта.

«Чем дальше продолжается эта война, тем хуже послевоенные условия складываются для РФ. Это факт… Все идет именно к заморозке. Никакого Львова, Киева, да и Херсона уже не будет… Какая Европа? Тут еще Курахово надо взять еще. С июля говорим, что вот-вот перережим важную трассу Покровск — Константиновка. С июля! А сейчас ноябрь. Ничего не перерезано. Покровск не взят. Это лишний раз показывает, как тяжело все идет… Война эта сильно изуродовала и изломала судьбы, нам придется зализывать раны очень долго, восстанавливаться. Вопрос перемирия в Москве уже решен», — констатировал Z-военкор.

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