В конкурсе «Мисс Вселенная» победила датчанка 4 17.11.2024, 10:55

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Беларусь принимала участие впервые.

Финал конкурса «Мисс Вселенная 2024» завершился в Мехико в ночь с 16 на 17 ноября. Впервые победительницей стала представительница Дании, сообщает CNN. Беларусь, напомним, принимала участие в конкурсе впервые. И какой итог?

Корону и титул «Мисс Вселенная 2024» получила Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. 21-летняя танцовщица, предпринимательница и начинающий юрист обошла 124 претенденток и одержала победу на ежегодном конкурсе красоты в Мехико. Корону ей вручала победительница «Мисс Вселенная 2023» Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.

Когда Тейлвинг спросили, что бы она сказала зрителям, та призвала их «продолжать бороться независимо от того, откуда вы родом».

— Я стою здесь сегодня, потому что хочу перемен, хочу творить историю, и именно это я делаю сегодня вечером, — сказала она.

Чидимма Адетшина из Нигерии заняла первое место, а Мария Фернанда Бельтран из Мексики — второе. Затем следуют Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес Педроса из Венесуэлы. Причем Педроса, 28-летняя мать, вошла в историю, оказавшись в первой пятерке после того, как в последние годы конкурс снял несколько ограничений.

В топ-12, которых на конкурсе отобрали после дефиле в купальниках, также вошли конкурсантки из Аргентины, Боливии, Канады, Чили, Перу, Пуэрто-Рико и России.

Всего же в «Мисс Вселенная 2024» принимали участие 125 участниц. Но до финала дошли лишь 30. Жюри отобрало их, основываясь на результатах предварительного мероприятия в четверг, которое включало в себя конкурс национальных костюмов.

Для белорусской участницы Элеоноры Кочаловской костюм создавала художница Лидия Малашенко по мотивам «папараць-кветки» в зеленом цвете. Однако, это ей не помогло. Кочаловская в финал не прошла.

Элеонора Качаловская. Фото: instagram.com/_kachalovskaya_elia

Напомним, в национальном отборе на конкурс «Мисс Вселенная 2024» победила Карина Киселева. Именно она должна была поехать в Мехико. Однако ее неожиданно заменили на Кочаловскую. А уже позже, как сообщало издание «Наша Ніва», она оказалась в СИЗО. Но причины задержания, скорее всего, не политические.

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