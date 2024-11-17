Под Запорожьем HIMARS разгромил большое скопление войск РФ

Под Запорожьем HIMARS разгромил большое скопление войск РФ3
- 17.11.2024, 11:32
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Россияне понесли огромные потери.
Вечером в субботу, 16 ноября, ВСУ с помощью аэроразведки зафиксировали крупное скопление российских войск в районе села Таврия на оккупированной части Запорожской области.
Для ликвидации угрозы была задействована система HIMARS. Кадры ударов, которые были сняты с помощью БПЛА, опубликовал Telegram-канал мелитопольских партизан «Гнила черешня».
Разведку и корректировку огня осуществили воины 128-й бригады ВСУ, а огневое поражение обеспечила 15-я артиллерийская бригада «Черный лес». Тандем сработал на отлично.
«Несколько часов назад в районе Таврии Васильковского района пан HIMARS… развалил будки как минимум 20 (оккупантам - ред.). Это уже уточненная информация по нытью с перехватов», - сообщили партизаны.
Однако на этом несчастья российских солдат у Таврии не закончились. Силы обороны Украины дождались, пока ВС РФ начали эвакуировать раненых и «груз 200», и нанесли повторный удар уже ракетой с кассетным наполнением. Огнем была охвачена значительная местность, оккупанты понесли еще больше потерь. Точные цифры сейчас уточняются.