Белорусы — о ботинках «БелАЗ»: Развалятся через два месяца 11 17.11.2024, 11:41

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«Обувь, которая убьет вашу стопу».

Завод «БелАЗ» взорвал соцсети выпуском ботинок со своим логотипом. Внешне похожие на популярные «Тимберленды», они стоят заметно дешевле — за 230 рублей. Правда, модель вызвала уже не только много споров, но даже стала причиной задержаний, сообщает «Еврорадио».

Новинку уже оценили и блогеры. В TikTok есть десятки видео о новых ботинках «БелАЗ». Что интересно: большинство отзывов — положительные. В том числе от популярного блогера MAX POYASNIT, который делает обзоры обуви.

«Стоят своих денег и могут потягаться качеством с оригиналами», — говорит блогер. Впрочем, это может быть и оплаченная реклама.

Еще один блогер, Utka.by, отмечает в обзоре, что «есть китайский ширпотреб, а тут все проработано».

Если обзоры положительные, то мнение комментаторов из TikTok не такое единодушное. Например, есть критика и за то, что ботинки с брендом «БелАЗ» делают в Китае, и за то, что это не указывают.

«Под брендом «БелАЗ», но произведено в Китае. Это тоже нужно озвучивать», — обращает внимание shdn1975.

Другие недовольны ценой ботинок: еще неделю назад, до публикаций в СМИ и активной волны в соцсетях, они стоили в два раза дешевле.

Наконец, не все пользователи уверены, что белазовские ботинки действительно будут такими же качественными, как оригиналы.

«Белазы развалятся через два месяца. Если они в ритейле 30$, значит продажа ритейлу 15$. А значит их себестоимость в районе 10$. Что можно сделать за 10$? Обувь, которая убьет вашу стопу», — написал пользователь advandaed под одним из обзоров.

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