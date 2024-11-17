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Путин помрачнел

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 17.11.2024, 11:45
  • 7,090
Путин помрачнел

А его министр Лавров отвел взгляд от неприятной новости.

В верховном мутном тумане иной раз трудно понять, что происходит. Обычная новость, скажем, разговор Путина с Трампом по телефону, начинает опровергаться пресс-секретарями. Не звонил. Не говорил. Хотя отчего не пообщаться?

В демократиях все проще.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Трампу, поздравил его с победой на выборах.

О чем же они говорили? Можно точно сказать, о чем разговора не было, – о невероятной мощи ОДКБ и величии России, защитившей Армению, согласно своим договорам, да и в целом о нашей стране, как гаранте безопасности. Не было сказано и того, что «Америка нам здесь не нужна».

Пресс-служба правительства Армении сообщает: «Премьер-министр Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о событиях и текущей ситуации в армяно-американских отношениях за последние годы. Были обсуждены и вопросы, касающиеся региональной повестки».

Верно, великий геополитик в Кремле помрачнел, его министр Лавров отвел взгляд от неприятной новости, а МИДовская пресс-секретарша сообщила, что армянский коньяк в ее рационе давно уже «импортозамещен».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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