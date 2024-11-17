Зеленский: Россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов

Зеленский: Россия выпустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов1
- 17.11.2024, 12:09
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Глава страны раскрыл последствия самой крупной за последнее время атаки РФ.
Россия во время массированной атаки 17 ноября выпустила по Украине 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
Как отметил глава государства, за ночь и утро российские оккупанты применили дроны разных типов, в частности «Шахеды», крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты «Цирконы», «Искандеры» и «Кинжалы».
«В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков», - сообщил президент Украины.
Зеленский добавил, что сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий атаки.
Президент Украины поблагодарил противовоздушную оборону - зенитные войска, пилотов F-16, «сушек» и МиГов, мобильные огневые группы, РЭБ.
Последствия атаки РФ
Сегодня, 17 ноября, (Россия нанесла самый мощный удар за три месяца https://charter97.org/ru/news/2024/11/17/619083/). Оккупанты выпустили по Украине дроны и разные типы ракет.
Во многих областях раздавались взрывы и работала противовоздушная оборона. Зафиксированы попадания в Николаеве, Днепре, Ровно, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой областях.
В Киеве упали обломки в трех районах. Известно об одном пострадавшем.
Оккупанты направили удар по энергетическим объектам. Из-за вражеской атаки по Украине ввели аварийные отключения света. В некоторых городах фиксируют проблемы с водоснабжением.