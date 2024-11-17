Как белорусам не попасть на деньги из-за наличных на границе 1 17.11.2024, 12:18

2,268

Есть несколько важных нюансов.

За последние пару лет белорусы лишились некоторых вариантов для безналичной оплаты и денежных переводов. Это привело к тому, что наши соотечественники чаще возят деньги через границу наличными, пишет «Зеркало».

Объясняем, как это сделать правильно, не нарушить закон и не попасть на штраф или, что еще хуже, под уголовную статью.

Какие суммы можно везти наличными?

Законодательство не ограничивает в праве вывоза наличных денег из страны, а также ввоза к нам. Однако есть некоторые правила, которые требуется соблюдать. Так, сумму до 10 тыс. долларов в эквиваленте можно везти через границу без декларирования. То есть, если у вас будут при себе деньги даже в разных валютах, но в общей сложности на сумму 10 тыс. долларов в эквиваленте на дату пересечения границы, вы можете не заполнять специальные бумаги.

Как не запутаться в суммах? Помните, что подсчитываются абсолютно все деньги (и другие денежные инструменты), которые у вас есть при себе. Например, у вас есть в конверте ровно 10 тыс. долларов. А отдельно в кошельке лежат еще 200 рублей. В сумме получается, что при себе у вас больше 10 тыс. долларов в эквиваленте. Значит, вам надо заполнить декларацию.

Наличные выше эквивалента 10 тыс. долларов по курсу валют, действующему на дату подачи таможенной декларации, следует оформлять по закону.

Перевоз от 100 тыс. долларов обязательно сопровождается документами, которые подтверждают происхождение средств. Это различные договоры, например, о получении кредита, продаже жилья, дарении, выполнении определенных работ, также это может быть справка о доходах.

Важно помнить, что сумма считается по курсу Нацбанка на дату заполнения декларации. Часто эта дата совпадает с днем, когда человек пересекает границу, потому что он прямо там заполняет бумаги. Но если вы подаете ее заранее онлайн, то считается именно день оформления такого документа.

Это значит, что если вы планировали везти, например, евро и рубли, которые в переводе составляют до 10 тыс. долларов, то в день отъезда на всякий случай следует проверить, не изменился ли курс валют и не стал ли ваш денежный багаж выше этого потолка. Если стал, то помните, что вам предстоит заполнить декларацию.

Речь только о деньгах?

Нет. Это касается любых денежных инструментов. Это могут быть банкноты (то есть рубли, евро, доллары или деньги других стран), монеты (кроме монет из драгоценных металлов), находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством.

Правило затрагивает также ценные бумаги, дорожные чеки, векселя.

Денежные инструменты — векселя, иные ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата, а также дорожные чеки.

Суммы для декларации считаются на каждого?

Лимит для декларирования перевозимых сумм рассчитывается на каждого человека. Если границу пересекает семья из трех человек, включая ребенка, то они могут везти без декларирования до 30 тыс. долларов в эквиваленте (по 10 тыс. на каждого).

Но важно учитывать некоторые нюансы. Приведем пример: вместе через границу едет семья из трех человек, например, мужчина, его ребенок и теща. Но все 30 тыс. долларов лежат у одного из взрослых. В этом случае у таможенников могут возникнуть вопросы. О такой истории «Зеркало» рассказывало ранее. В таком случае лучше, чтобы средства были не у одного совершеннолетнего, каждый взрослый имел при себе «свои» деньги, а средства ребенка держал родитель. Это максимально оградит вас от случайного нарушения таможенных правил.

Как правильно задекларировать крупную сумму?

Декларация имеющихся при себе денег выглядит как заполнение специальной формы в электронном виде или на бумаге. По правилам, при перевозе наличных денег и (или) дорожных чеков заполняются два экземпляра специального формуляра.

В приложении к декларации потребуется указать:

откуда взялись перевозимые деньги (их источник);

кто является владельцем денег, если они принадлежат не вам;

для чего вы собираетесь использовать эти деньги.

Как указано выше, если вы везете деньги, ценные бумаги или другие денежные инструменты на сумму свыше 100 тыс. долларов в эквиваленте, то вам обязательно надо иметь при себе документы, которые подтверждают, откуда эти деньги взялись.

Что будет, если умолчать о крупной сумме?

Недекларирование людьми наличных денег влечет штраф — от 5 до 30 базовых величин (от 200 до 1200 рублей), а также конфискацию незадекларированных средств (но в некоторых случаях может обойтись и без нее).

Если речь идет о «крупном размере» (в сто и более раз превышает размер базовой величины), то можно потерять 10−30% от незадокументированной суммы, а также заработать «уголовку».

Какие суммы можно ввозить в соседние страны ЕС?

В странах Евросоюза действует общее правило: если при себе наличными у человека при въезде или выезде в ЕС имеются деньги (а также чеки, дорожные чеки и платежные поручения) в общей сумме, эквивалентной 10 тыс. евро и более, то их необходимо задекларировать.

Таможня может запросить документы, удостоверяющие происхождение перевозимых сумм, а также сделать копии этих бумаг.

Могут ли возникнуть вопросы относительно крупных сумм за границей?

Да, особенно если вы едете в развитую страну, например, входящую в Евросоюз. В новой стране, если вы попытаетесь зачислить крупную сумму на банковский счет, у вас могут попросить подтвердить происхождение денег.

Так что это еще одна причина того, чтобы в случае, когда у вас есть крупная сумма наличными, вы сохранили информацию об источнике ее появления. Например, договор о продаже жилья, машины, доли в бизнесе, выписка и чек, если вы сняли наличными деньги с вашего белорусского счета и так далее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com