Валютный рынок Беларуси попал в новый «шторм»
- 17.11.2024, 12:37
Это отразилось на курсах в обменниках.
Курс доллара на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на этой неделе установил исторический максимум, а затем — дважды его перебил. Новый рекорд по курсу американской валюты на торгах — 3,38 рубля. На это оперативно реагировали обменники.
«Зеркало» посмотрело, в какие банки выгоднее всего сдавать валюту, а в каких — покупать.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,399 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,372 рубля («Альфа Банк», «БСБ Банк», «МТБанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,368 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,65 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк Решение» (3,561 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в ««БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,558 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк Решение», «БСБ Банк», «Технобанк» — 3,375 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,44 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,38 рубля («Статусбанк»).