Джо Байден встретился с Си Цзиньпином
- 17.11.2024, 12:45
Разговор длился около двух часов.
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на полях саммита АТЭС (Азиатско-Тихоатлантическое экономическое сотрудничество), который проходит в Перу. Это их третья личная встреча за время президентского срока Байдена.
Как передает Би-би-си, они подвели итог отношений двух стран за четыре года президентского срока Байдена. Разговор длился около двух часов.
Оба лидера использовали встречу для подведения итогов отношений двух стран за эти годы в самых разных сферах: от роли искусственного интеллекта в ядерной сфере до борьбы с наркотрафиком и помощи российскому ОПК в войне против Украины.
Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов работать с новой американской администрацией Дональда Трампа, который скоро сменит Байдена (до конца его полномочий осталось два месяца). Несмотря на то, что избранный президент уже анонсировал новую торговую войну с Китаем и выбрал главой своей дипломатии явного «ястреба».
Председатель КНР заявил, что рассчитывает на «плавный транзит» в контактах с Вашингтоном после того, как президентом США снова станет Дональд Трамп.
По словам Си Цзиньпиня, целью Китая на следующие четыре года остаются «стабильные и здоровые отношения Китая и США», которые при Байдене «переживали взлеты и падения». На что Байден ответил, что он «гордится прогрессом, который мы достигли за это время».
— Если две страны будут относиться друг к другу как к партнеру и другу, искать точки соприкосновения, наши отношения достигнут значительного прогресса, — цитирует агентство Reuters заявление Си Цзиньпина на встрече с Байденом. — Но если мы будем воспринимать друг друга как соперников или противников, вести жестокую конкурентную борьбу и стремиться навредить друг другу, мы испортим отношения или даже отбросим их назад.
Байден, согласно официальному релизу Белого дома, выразил озабоченность тем, что Китай продолжает поддерживать российский ОПК. В ответ Си Цзиньпин напомнил, что Пекин является сторонником мирного урегулирования конфликта России и Украины и выступает проводником «челночной дипломатии».