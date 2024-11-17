Белорусов ждут изменения по визам в Великобританию
- 17.11.2024, 12:53
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С 1 января.
Британский визовый центр TLScontact в Минске с 1 января 2025 года прекращает все процедуры, связанные с британскими визами. Все полномочия передаются хорошо известному белорусам центру VFS Global.
С 4 декабря клиенты больше не смогут получить доступ к своему онлайн-аккаунту на сайте TLScontact, в этот момент начнется переход на систему VFS Global. Услуга экспресс-доставки курьером уже недоступна через TLScontact.
Для тех, кто записался на прием до 4 декабря, никаких изменений нет. Однако если решение по заявлению не успеет быть принято до закрытия центра, дело и все связанные с ним документы будут безопасно переданы в VFS Global.
Визовый центр VFS Global в Беларуси также принимает документы на шенгенские визы Польши и других стран.