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Белорусов ждут изменения по визам в Великобританию

  • 17.11.2024, 12:53
  • 1,032
Белорусов ждут изменения по визам в Великобританию

С 1 января.

Британский визовый центр TLScontact в Минске с 1 января 2025 года прекращает все процедуры, связанные с британскими визами. Все полномочия передаются хорошо известному белорусам центру VFS Global.

С 4 декабря клиенты больше не смогут получить доступ к своему онлайн-аккаунту на сайте TLScontact, в этот момент начнется переход на систему VFS Global. Услуга экспресс-доставки курьером уже недоступна через TLScontact.

Для тех, кто записался на прием до 4 декабря, никаких изменений нет. Однако если решение по заявлению не успеет быть принято до закрытия центра, дело и все связанные с ним документы будут безопасно переданы в VFS Global.

Визовый центр VFS Global в Беларуси также принимает документы на шенгенские визы Польши и других стран.

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