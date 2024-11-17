Громкое назначение Трампа: Илону Маску могут доверить аудит по Украине 17.11.2024, 13:17

Фото: NYT

Речь идет о финансовой и военной помощи.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Radio NV допустил, что Илону Маску, который возглавит Министерство правительственной эффективности США, могут доверить аудит военной помощи Украине.

«Насколько я понимаю, функционально Маск будет заниматься аудитом государственных программ, государственного финансирования. То есть под него будет создан отдельный департамент, который будет этим заниматься. Мне кажется, что там будет достаточно работы — оценить, что финансировалось, как и так далее. Я понимаю, что под этот аудит может, в частности, попасть и анализ финансовой помощи Украине — милитарной и финансовой помощи», — заявил Подоляк в эфире Radio NV.

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