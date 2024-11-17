В подготовке ордера на арест Лукашенко появился новый аргумент 6 17.11.2024, 13:25

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Он заинтересовал следователей Международного уголовного суда.

В работе над ордером на арест Лукашенко акцент делается на индоктринации и милитаризации украинских детей. Об этом на «Форуме Острожских» в Киеве рассказала Анисия Сынюк из центра прав человека «Зміна», сообщает «Еврорадио».

«Мы поддерживаем связь со следователями Международного уголовного суда, которые работают над делом по депортации украинских детей. Мы отметили для себя два момента, — говорит Анисия Сынюк. — Первый — их заинтересовал фокус на индоктринации и милитаризации украинских детей, потому что здесь есть доказательства, что это происходило и до сих пор происходит на территории Беларуси.

А когда мы рассуждаем именно о депортации — там есть вопросы касательно согласия родителей детей на их перевозку в Беларусь. Всё это требует дополнительного исследования и доказательств. Ведь их привозят в Беларусь не с намерением оставить и сделать из них белорусов, как делают россияне, перемещая их в Россию».

Поэтому, по словам правозащитницы, акцент пока что делается не на депортацию, а именно на милитаризацию и индоктринацию. «Мы говорим о дискриминационном преследовании как преступлении против человечности, — добавляет она. — Здесь мы движемся дальше и надеемся, что МКС выдаст ордер на арест Лукашенко, Мишустина, Мезенцева, Талая».

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