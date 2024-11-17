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«Это ответ Путина тем, кто ему звонит»

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  • 17.11.2024, 13:57
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«Это ответ Путина тем, кто ему звонит»
Андрей Сибига

Глава МИД Украины прокомментировал массированную ракетную атаку РФ.

Россия в воскресенье, 17 ноября, осуществила одну из самых массированных воздушных атак на Украину, которая стала ответом российского диктатора Владимира Путина тем, кто звонил ему и посещал его, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Он отметил, что в воскресенье российские оккупанты нанесли один из самых массированных ударов — беспилотники и ракеты ударили по городам, мирным жителям и критической инфраструктуре.

«Это настоящий ответ военного преступника Путина всем, кто в последнее время звонил и посещал его», — заявил глава МИД.

Сибига добавил, что Украине «нужен мир через силу, а не умиротворение».

17 ноября российские войска применили по Украине около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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