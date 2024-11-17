На МТЗ, кроме топоров, решили выпускать рапсовое масло 3 17.11.2024, 14:05

Дела у «флагмана» совсем плохи?

В МТЗ сообщили, что помимо топоров «нового поколения» там озаботились производством рапсового масла. Делать его собрались в сельхозцехе Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба.

Речь идет о сельхозпредприятии «Гайна», подчиненном МТЗ, которое до этого момента сдавала выращенное сырье. Однако с 2025 года там пообещали запустить производство собственного растительного масла.

В качестве плюса такого производства там отметили возможность производить «в достаточном количестве жмых и шрот для полноценного сбалансированного питания животных».

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