На МТЗ, кроме топоров, решили выпускать рапсовое масло

На МТЗ, кроме топоров, решили выпускать рапсовое масло3
- 17.11.2024, 14:05
Дела у «флагмана» совсем плохи?
В МТЗ сообщили, что помимо топоров «нового поколения» там озаботились производством рапсового масла. Делать его собрались в сельхозцехе Минского тракторного завода, сообщила пресс-служба.
Речь идет о сельхозпредприятии «Гайна», подчиненном МТЗ, которое до этого момента сдавала выращенное сырье. Однако с 2025 года там пообещали запустить производство собственного растительного масла.
В качестве плюса такого производства там отметили возможность производить «в достаточном количестве жмых и шрот для полноценного сбалансированного питания животных».