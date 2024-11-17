США могут отключить от SWIFT российский «Газпромбанк» 17.11.2024, 14:13

Это третий по величине банк России.

США готовят санкции против российского «Газпромбанка», одного из крупнейших госбанков РФ, который все еще имеет доступ к системе SWIFT и международным валютным расчетам. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на данные издания Nikkei.

Третий по величине банк России «Газпромбанк» может потерять доступ к американским финансовым институтам. Администрация Джо Байдена рассматривает возможность включения этого банка в санкционные списки. Ожидается, что решение будет принято к концу ноября, и США уже проинформировали об этом своих партнеров по G7.

Как пишет Nikkei, до сих пор «Газпромбанк» не подвергался жестким западным санкциям. В США ему запретили привлекать капитал на долговом рынке, но против его руководства и дочерней IT-компании. В Евросоюзе санкции против банка не вводились, за исключением ограничений со стороны Великобритании.

По данным The Moscow Times, банк стал основным местом хранения российских валютных резервов, которые остались после заморозки активов ЦБ. К середине 2024 года эти «теневые резервы» оценивались в 180 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что эти средства могут быть использованы для финансирования критического импорта или для стабилизации курса рубля в случае ухудшения экономической ситуации в России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com