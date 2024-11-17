Премьер Канады: Война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы
- 17.11.2024, 14:29
Многое будет зависеть от позиции США.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу заявил, что Оттава привержена победе Украины и хочет, чтобы конфликт закончился как можно скорее. По его словам, российско-украинская война может закончиться «в ближайшие месяцы», сообщает Bloomberg.
Канадский лидер выразил поддержку решению канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
В то же время звонок немецкого канцлера в Москву вызвал неоднозначную реакцию среди западных политиков. Агентство пишет, что ряд европейских чиновников критически отнеслись к шагу Шольца, заявив, что подобные действия демонстрируют слабость и вряд ли повлияют на позицию Кремля.
«Мы все понимаем, как важно положить конец насилию в Украине, прекратить конфликты по всему миру Это требует определенного уровня взаимодействия с партнерами, с которыми во многих случаях мы не согласны», — отметил Трюдо, но добавил, что уровень доверия до российского президента все еще остается на низком уровне.
По словам канадского премьера, ключевым фактором в разрешении конфликта остаются действия Соединенных Штатов, а приход к власти администрации Дональда Трампа может повлиять на помощь Украине.
«Давайте будем предельно откровенны: все союзники в мире не смогут заменить полный отказ США от поддержки Украины», — подчеркнул Трюдо.