Премьер Канады: Война в Украине может закончиться в ближайшие месяцы 17.11.2024, 14:29

Джастин Трюдо

Многое будет зависеть от позиции США.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу заявил, что Оттава привержена победе Украины и хочет, чтобы конфликт закончился как можно скорее. По его словам, российско-украинская война может закончиться «в ближайшие месяцы», сообщает Bloomberg.

Канадский лидер выразил поддержку решению канцлера Германии Олафа Шольца провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В то же время звонок немецкого канцлера в Москву вызвал неоднозначную реакцию среди западных политиков. Агентство пишет, что ряд европейских чиновников критически отнеслись к шагу Шольца, заявив, что подобные действия демонстрируют слабость и вряд ли повлияют на позицию Кремля.

«Мы все понимаем, как важно положить конец насилию в Украине, прекратить конфликты по всему миру Это требует определенного уровня взаимодействия с партнерами, с которыми во многих случаях мы не согласны», — отметил Трюдо, но добавил, что уровень доверия до российского президента все еще остается на низком уровне.

По словам канадского премьера, ключевым фактором в разрешении конфликта остаются действия Соединенных Штатов, а приход к власти администрации Дональда Трампа может повлиять на помощь Украине.

«Давайте будем предельно откровенны: все союзники в мире не смогут заменить полный отказ США от поддержки Украины», — подчеркнул Трюдо.

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