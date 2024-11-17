ВСУ устроили масштабную засаду армии РФ в Харьковской области 3 17.11.2024, 14:37

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Ликвидированы десятки россиян.

В Харьковской области десятки россиян попали в засаду и были ликвидированы украинскими военными. В 3-й отдельной штурмовой бригаде рассказали, что успешную операцию проводили в течение трех суток, сообщает «Диалог.UA».

Операцию из засады выполняли только две штурмовые группы бойцов ВСУ. Командир 2-й роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным «Дацик» обнародовал видео, на котором показал 18 тел оккупантов.

Также он рассказал, что на периметре лесной посадки находится еще 21 тело погибших российских солдат. Некоторые из них застыли в моменте отрыва чеки, другие стали кучкой камуфляжа, где распознать человека уже не просто.

В августе бригада проводила успешные контратаки в районе Нововодяного Луганской области.

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