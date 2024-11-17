Сложный пасьянс Суркова Вадим Денисенко

17.11.2024, 14:53

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Вадим Денисенко

Восстание в Абхазии может иметь прямое отношение к Украине.

Бунты в Абхазии. Что это значит для Украины?

Абхазский парламент неожиданно заблокировал принятие закона о российских инвестициях в «республику». И это может иметь прямое отношение к Украине.

1. Закон об инвестициях мог бы изменить ситуацию с нынешними финансовыми потоками Абхазии. От этого больше всего могли бы пострадать бывший помощник Путина Сурков и бывший губернатор Краснодарского края Ткачев. По странному стечению обстоятельств координатор действий оппозиции Адгур Ардзинба, отец которого несколько лет работал в Кремле в команде Суркова.

2. Кроме экономических аспектов следует обратить внимание и на политический: не исключено, что это более сложная игра Суркова, который хотел бы предложить быстрое и эффективное решение абхазского вопроса в обмен на возвращение в Кремль. И подсидеть он хочет Козака. Тем более что Козак последние три года почти незаметен, хотя и сохранил свой пост.

3. Пасьянс, по-моему, слишком сложный, но Сурков начал эту игру, исходя из того, что Козак проиграл выборы в Молдове, не смог дожать Грузию и не имеет каких-либо успехов на украинском фронте.

Итак, будем болеть за обе команды.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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