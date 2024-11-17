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Учительница из Борисова перевела мошенникам 75 тысяч рублей

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  • 17.11.2024, 15:00
  • 2,308
Учительница из Борисова перевела мошенникам 75 тысяч рублей

Женщина думала, что ей пишет директор школы.

39-летней учительнице из Борисова написал в мессенджер якобы директор школы, в которой она работает. В сообщениях «руководитель» предупредил, что сотрудники их учреждения образования замешаны в преступных схемах, и что с ней свяжутся, пишет «Наша Ніва».

После этого учительнице позвонила неизвестная женщина. Она представилась специалистом банка и рассказала, что неизвестный пытался подать заявку на кредит на имя борисовчанки.

Чтобы спасти свои деньги от мошенников, женщине предложили аннулировать кредит. Для этого нужно было перевести крупную сумму на «безопасный» счет. Учительница оформила кредиты в трех банках и перевела мошенникам более 75 000 рублей.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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