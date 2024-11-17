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В Ратомке продают интересный дом с сауной и санузлами в каждой спальне

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  • 17.11.2024, 15:16
  • 1,808
В Ратомке продают интересный дом с сауной и санузлами в каждой спальне

Цена впечатляет.

В Ратомке, в тихом месте у леса, мы нашли дом, мимо которого трудно пройти, не замедлив шаг, чтобы рассмотреть его в подробностях — такая архитектура встречается не так часто. Это, безусловно, современное строение, где форма, цвет и материалы отделки гармонично сочетаются, подчеркивают и дополняют достоинства друг друга. Коттедж продается, поэтому можно оценить и интерьер — поверьте, там тоже есть на что посмотреть, пишет realt.by.

Дом находится в тихой части Ратомки, со всех сторон окруженным чистым сосновым лесом. Улицы асфальтированные, застройка современная. Поселок расположен на минимальном расстоянии от Минска, в нем развитая инфраструктура: школа, музыкальная школа, детский сад, амбулатория, магазины, центр конного спорта.

Дом абсолютно новый — построен в этом году. Архитектура современная, с реализованными оригинальными дизайнерскими идеями. В первую очередь обращает на себя внимание оформление углового оконного проема второго этажа.

Общая площадь — 232 квадрата. Дизайнерское решение интерьера выполнено по авторскому проекту.

Отделка высокого уровня, с использованием современных материалов. В целом интерьер выглядит современно, лаконично. Мебель и бытовая техника новые.

Планировка первого этажа такая: гостиная с кухонной зоной и выходом на опоясывающую дом с двух сторон террасу, кабинет, большой санузел с сауной, топочная и прихожая.

На втором этаже — три спальни, в каждой из которых свой полноценный санузел.

Дом отапливается газовым котлом, водоснабжение из скважины, канализация местная. Вентиляция приточно-вытяжная, с системой рекуперации.

Участок 11,5 сотки. На нем газон, декоративные насаждения. Территория огорожена капитальным забором по периметру.

Стоит же такой дом 575 000 долларов.

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