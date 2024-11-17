В Канаде 40 пациентов умерли от загадочных симптомов 17.11.2024, 15:24

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Никто не понимает, что это.

Новоизбранный премьер канадской провинции Нью-Брансуик призвала федеральное правительство Канады поддержать «полное, открытое научное расследование» по поводу загадочного заболевания мозга, которое на протяжении многих лет поражает жителей региона. Об этом рассказывает издание National Post.

«В Нью-Брансуике что-то происходит»

— Нам нужно провести тщательное расследование, чтобы выяснить, что вызывает болезнь у людей, — заявила Сьюзан Холт, которая стала премьер-министром провинции в начале ноября.

Еще в 2012 году медики сообщили, что более 40 жителей пострадали от неизвестного неврологического синдрома с симптомами, похожими на болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Спустя год независимый комитет пришел к выводу, что у этих пациентов, скорее всего, были известные заболевания, такие как рак и деменция, и завершил расследование.

Однако федеральные ученые тогда выразили беспокойство, что «в Нью-Брансуике что-то происходит». Один из них указал, что расследование было «закрыто», хотя количество случаев болезни было выше официально признанного.

По словам новой главы региона Сьюзан Холт, к этому моменту от загадочной болезни пострадали уже более 450 человек. Большинство из них проживают на Акадийском полуострове, который находится на северо-востоке провинции. По меньшей мере 40 из числа заболевших умерли.

«Люди ищут ответы»

Невролог из Нью-Брансуика Алиер Марреро в последние годы наблюдал за сотнями пациентов, страдающих от необъяснимых симптомов. Сейчас у него на учете находится 467 человек с этим заболеванием. Также доктор Марреро наблюдал десятки пациентов с похожими симптомами из соседней с Нью-Брансуиком провинции — Новой Шотландии.

Среди симптомов — тревожность, проблемы со сном, а также более тяжелые проявления, такие как боль в конечностях, потеря равновесия, непроизвольный стук зубами, сильные мышечные спазмы, проблемы с зрением и галлюцинации. Невролог отмечает, что многие пациенты моложе 45 лет.

Доктор Марреро обратил внимание на высокие уровни пестицидов в крови своих пациентов. Он подозревает, что их проблемы со здоровьем могут быть связаны с факторами окружающей среды. Однако он не исключает, что причиной может быть новый вид прионного заболевания (прионы — это особый класс инфекционных патогенов, не содержащих нуклеиновых кислот).

— Нужно проверить пищевые цепочки, воду, почву и самих пациентов, а также тех их окружающих, которые не заболели, — считает Марреро.

Одна из гипотез состоит в том, что причиной заболевания является глифосат — широко применяемый гербицид, используемый для уничтожения сорняков. Также причинами могут быть сине-зеленые водоросли и другие токсичные вещества в окружающей среде, считает премьер-министр Холт.

— Люди ищут ответы и готовы ухватиться за первое, что покажется им объяснением, если нет хороших данных и научных доказательств, — отметила она. — Поэтому мы должны выяснить, что это не является причиной, и найти настоящую причину.

«Будто рука не получала сигнал остановиться»

У Сары Несбитт симптомы появились в 2020 году, на тот момент ей было 36 лет. У нее проявились проблемы с кишечником и мочевым пузырем, онемение конечностей, спутанность сознания, серьезное нарушение менструального цикла и рвота.

— Я обжигалась о свою печь… Будто рука не получала сигнал остановиться. Я боялась, что сожгу дом, — рассказала она.

Несбитт решила переехать в другой населенный пункт. После переезда ее здоровье улучшилось, каждодневная рвота прекратилась. Она считает, что именно ее окружение было причиной симптомов. По словам женщины, исследования показали значительные повреждения нервов в позвоночнике и бедрах. Несбитт отмечает, что больше не может работать на полную, как раньше.

53-летняя Джули Харди из Новой Шотландии начала терять равновесие и падать в 2017 году, а к 2021 году ей пришлось уволиться с работы. Харди была поваром в яслях. Но в какой-то момент ее память настолько ухудшилась, что она начала забывать рецепты блюд.

Сейчас здоровье Харди продолжает ухудшаться. Она не может контролировать температуру тела, страдает от проблем с пищеварением и давлением, а также испытывает галлюцинации. Харди также считает, что причиной может быть воздействие глифосата.

«Необъяснимость болезни — это мучение»

Премьер-министр провинции Сьюзан Холт подчеркнула, насколько тяжело и разрушительно это заболевание для людей.

— Необъяснимость болезни — это мучение, — сказала она. — Невозможно понять, что ее вызывает, что будет дальше и как лечиться. Но осознание того, что болезнь, похоже, не поддается лечению и люди вокруг умирают, пугает. Поэтому, я считаю, мы должны сделать все возможное, чтобы пролить свет на это и найти способ остановить то, что делает людей больными.

Премьер-министр Нью-Брансуика Сьюзан Холт заявила о намерении принять предложение Канадского института исследований в области здравоохранения (CIHR) о выделении пяти миллионов канадских долларов для расследования причин заболевания, поражающего жителей провинции. Предыдущее правительство региона отклонило это предложение, однако Холт отметила, что премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил его актуальность.

— Мы должны выяснить, что вызывает заболевание у людей, и провести полное, открытое научное расследование, — подчеркнула Холт.

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