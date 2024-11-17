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Украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей во время ракетной атаки РФ

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  • 17.11.2024, 15:32
  • 1,382
Украинские пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей во время ракетной атаки РФ

Зеленский раскрыл подробности.

В течение недели войска РФ применили почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях», - отмечает глава государства.

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