Белорусы смогут увидеть последний звездопад осени
- 17.11.2024, 16:07
Уже этой ночью.
В ночь на понедельник, 18 ноября, поток Леониды достигнет максимума активности. По словам астрономов, можно будет увидеть около 15 метеоров в час.
Звездопад лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде.
Поток Леониды активен с 6 по 30 ноября. Он проявляется в виде быстрых белых вспышек на небе. Это остатки кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу.