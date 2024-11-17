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Белорусы смогут увидеть последний звездопад осени

  • 17.11.2024, 16:07
Белорусы смогут увидеть последний звездопад осени

Уже этой ночью.

В ночь на понедельник, 18 ноября, поток Леониды достигнет максимума активности. По словам астрономов, можно будет увидеть около 15 метеоров в час.

Звездопад лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца) над восточным горизонтом при ясной погоде.

Поток Леониды активен с 6 по 30 ноября. Он проявляется в виде быстрых белых вспышек на небе. Это остатки кометы 55P/Темпеля-Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу.

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