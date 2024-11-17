Это будет покруче боя Тайсона с Полом 1 Владимир Пастухов

17.11.2024, 16:32

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Владимир Пастухов

В одной точке сошлись два мастера блефа.

Политическая атмосфера после избрания Трампа президентом сильно отдает литературщиной. Три года войны Путин имел такое же преимущество в делах с американскими и европейскими политиками, какое Чичиков имел в своих делах со старосветскими помещиками (только он не скупал, а продавал мертвые русские души).

И вот с приходом в Белый дом Трампа родился новый сюжет, достойный не только Гоголя, но даже и самого Уильяма нашего Шекспира: Чичиков заруливает в казино и за одним игровым столом встречается с Калиостро. С этого момента игра перестает быть предсказуемой, так как она больше не идет «в одни ворота». В одной точке сошлись два мастера блефа, и теперь мы делаем ставки не на того, кто победит, а на того, кто грамотней «кинет». Мне, конечно, ближе школа «родных равнин» – я в нее верю, но и парней в ковбойских сапогах, привыкших к жизни в прериях американского бизнеса, я бы сходу не стал сбрасывать со счетов.

Ну что ж, быстрее занимайте места в зрительном зале – битва политических экстрасенсов началась. Это будет покруче боя Тайсона с Полом.

Владимир Пастухов, Telegram

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