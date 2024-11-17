Синоптики предупредили белорусов о мокром снеге по всей стране 17.11.2024, 16:52

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Фото: Charter97.org

Когда похолодает?

Синоптик Дмитрий Рябов объявил, что белорусам в начале следующей недели стоит приготовиться к достаточно теплой для этой поры года погоде, пишет telegraf.news.

Что, однако, не помешает выпадению снега и мокрого снега почти во всех регионах Беларуси во второй половине. Другие метеорологи также предупредили, где «может и навалить» и ждать ли усиления ветра? Когда похолодает?

По словам Дмитрия Рябова, с 18 ноября погоду в Беларуси будет определять атлантический циклон и его атмосферные фронты. А это значит, что температура в Республике будет достаточно высокой. Ночью от -1 до +5°C. Днем в понедельник, 18 ноября до +5°C, во вторник, 19 ноября, — от +2 до +7°C.

Однако небо будет облачным, с утра ещё добавиться и туман. Из-за чего видимость на дорогах значительно снизится. Ветер в первые дни следующей недели пообещал умеренный.

Однако уже со среды атмосферный фронт с Балтики усилит ветер, ожидаются даже сильные порывы. Пройдут и осадки. Температура будет колебаться от -1 до +4°C.

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