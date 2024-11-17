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В Подмосковье пьяные гастарбайтеры избили высокопоставленного силовика

  • 17.11.2024, 17:00
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В Подмосковье пьяные гастарбайтеры избили высокопоставленного силовика

Российского полковника избили вместе с водителем.

В Подмосковье пьяные гастарбайтеры избили высокопоставленного российского силовика — полковника Федора Иванова, сообщает «ВЧК-ОГПУ».

По данным собеседника, пока о событии известно только со слов высокопоставленного «особиста», который проводил некую «спецоперацию» в Орехово-Зуево.

«Сам Федор Иванов был по гражданке, но на служебном автомобиле «Toyota Camry» с мигалками, сиренами и знаками. По словам полковника, неустановленные лица азиатской наружности были пьяны и, находясь в общественном месте, стали выражаться бранью в адрес МВД в лице начальника управления «Ц» ГУСБ МВД России Федора Иванова.

Последний вместе с водителем якобы пытались задержать хулиганов, но возмутители спокойствия (их было четверо) стали избивать «особистов» руками и ногами.

В результате у полковника диагностировали ушиб мягких тканей лица, кровоподтек на лице, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей груди. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Применение насилия в отношении председателя власти», — пишет Telegram-канал.

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