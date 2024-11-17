Ученый рассказал, почему нужно пить зеленый чай 4 17.11.2024, 17:12

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В нем есть особые вещества.

Профессор Майкл Чен из Института неврологии Калифорнийского университета рассказал изданию (New York Post), что зеленый чай может снижать риск развития болезни Альцгеймера благодаря особым веществам — катехинам, в составе.

Чтобы подтвердить нейропротекторный эффект зеленого чая, ученый провел собственное исследование с участием 2500 добровольцев старше 65 лет. Он обнаружил, что регулярное ежедневное употребление двух-трех чашек зеленого чая снижает вероятность развития деменции на 40%.

По словам профессора Чена, ключевым полезным компонентом напитка является эпигаллокатехин галлат — мощный антиоксидант. Он способен проникать через гематоэнцефалический барьер (физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой) и защищать нейроны от окислительного стресса, который играет важную роль в развитии деменции.

Для достижения наилучшего профилактического эффекта специалист рекомендует заваривать зеленый чай при температуре 70-80°C в течение трех-четырех минут. При этом Чен предупредил, что высокие температуры и длительное кипячение могут разрушать полезные вещества и способствовать накоплению нежелательных дубильных веществ.

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