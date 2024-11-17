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Лева Би-2 рассказал, как власти давят на его знакомых в Беларуси

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  • 17.11.2024, 17:31
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Лева Би-2 рассказал, как власти давят на его знакомых в Беларуси

За дружбу с музыкантом.

Приятеля музыканта Егора Бортника (Левы) из группы «Би-2» арестовали белорусские силовики за совместные фото с ним. Об этом артист рассказал в интервью проекту «Жизнь-малина».

По словам музыканта, после того как группа «Би-2» в 2020 году поддержала протестующих, отношение со стороны властей к коллективу резко изменилось. Как рассказал Егор Бортник, тогда ему написал знакомый из КГБ и сказал, что приезжать в страну не стоит. Не так давно выяснилось, что претензии у силовиков есть даже к тем, кто просто знаком с музыкантами.

— Моего хорошего приятеля просто за нашу дружбу… У него нашли какие-то фотографии с нами, и он провел три дня в «пыточной» в Беларуси (вероятно, речь об одном из ИВС. — Прим. ред.). Сейчас мы его пытаемся вытащить оттуда и спасти, — поделился Лева.

Музыкант добавил, что все его друзья в Беларуси в 2020 году участвовали в протестах и теперь практически все они живут за границей.

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