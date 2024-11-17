ЦАХАЛ ликвидировал пресс-секретаря «Хезболлы» 17.11.2024, 17:42

Израиль ударил по Бейруту.

Мохаммад Афиф, отвечавший за связи террористической организации «Хезболла» со СМИ, убит в результате авиаудара, нанесенного Армией обороны Израиля по Бейруту, сообщили Reuters источники в ливанских спецслужбах.

Удар, по словам собеседников агентства, был нанесен по зданию в районе Рас-аль-Наба центре Бейрута, а не по пригороду столицы Ливана Дахия, в котором много лет находится штаб «Хезболлы».

В Рас-аль-Наба, заявили источники в ливанских спецслужбах, переместились многие жители Дахии, после того, как израильские военные начали регулярно наносить удары по целям в Бейруте, связанным с «Хезболлой».

Мохаммад Афиф долгое время был советником по связям со СМИ Хасана Насраллы, возглавлявшего «Хезболлу» более 30 лет, и выполнял функции пресс-секретаря движения.

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