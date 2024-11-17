Ученые рассказали, почему детей нужно оградить от смартфонов 8 17.11.2024, 18:32

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Дело в здоровье костей.

Чрезмерное экранное время может быть связано с ранним половым созреванием и ускоренным ростом костей у детей. Это показало исследование на крысах, представленное на ежегодной конференции Европейского общества детской эндокринологии (ESPE).

По мере роста детей длинные кости (например, бедренная) постепенно удлиняются с обоих концов. Эти растущие концы – участки гладкого эластичного хряща, известные как «пластинки роста». Со временем они затвердевают, что приводит к остановке роста у девочек в возрасте 14-16 лет и мальчиков в возрасте 16-18 лет.

В нескольких недавних исследованиях сообщалось о более раннем половом созревании как у девочек, так и у мальчиков, при котором они сначала растут быстро, но перестают расти раньше обычного. Одним из факторов этого может быть более широкое использование устройств, излучающих синий свет, то есть смартфонов и планшетов.

В этом исследовании ученые из Университета Гази в Турции разделили на три равные группы 18 самцов и самок крыс в возрасте 21 дня. Животных подвергали воздействию либо обычного светового цикла, либо шести часов синего света, либо 12 часов синего света до появления первых признаков полового созревания.

Крысы, подвергшиеся воздействию синего света, быстрее росли и у них раньше начиналось половое созревание по сравнению с крысами из группы стандартного освещения.

«Поскольку это исследование проводилось на крысах, мы не можем быть уверены, что эти результаты будут повторены у детей, но наши данные свидетельствуют о том, что длительное воздействие синего света ускоряет как физический рост, так и созревание ростовой пластины, что приводит к раннему половому созреванию», — отметили ученые.

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