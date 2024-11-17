Диктатура ботокса 4 Денис Епифанцев

17.11.2024, 18:35

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Страсть колоть себе яд в голову не может обойтись без последствий.

Есть такой уже стандартный троп, что российские власти последнее время увлеклись биополитикой: вы рожайте, вы идите на военные сборы, всех чайлдфри запретить, всех геев выслать. Считается, что попытка контролировать тела граждан — это признак тоталитарного мышления. Это еще не тоталитаризм, нет, но движение в эту сторону.

Но надо напомнить, что социальное устроено по принципу палиндрома и читаться может в обе стороны. Тут вышли исследования про ботокс и его влияния на ментальное здоровье. Очень интересные результаты. Я вам их сейчас быстренько перескажу своими словами.

Вначале – база

Будем исходить из предположения, что вы никогда не интересовались этим вопросом.

Кожа — один из самых больших органов человека. Сложно устроенный. Отвечает за разные процессы в организме, которые не всегда напрямую связаны именно с кожей. Например, у эмбриона до какого-то момента кожа и нервная система представляют собой единое целое. Потом они расходятся, и нервы начинают проводить сигналы, а кожа — защищать от внешнего воздействия, но связь между ними никогда не прекращается. Поэтому, например, массаж вызывает повышение эндорфинов, а сауна неплохо помогает при борьбе с депрессией. (Это если очень коротко.)

Ботокс (ботулотоксин) — один из сильнейших органических ядов. Он много где используется, но известнее всего — как косметическое средство. Микродозы ботокса парализуют мышцы, отвечающие за мимику, мышца перестает работать, морщина — складка на коже — разглаживается.

Страсть колоть себе яд в голову (лицо — это голова) не может обойтись без последствий. Кожа — не полиэтиленовая пленка на курином филе. Вкалывая ботокс, человек травит не только конкретную мышцу: парализуется вся область воздействия, начинаются проблемы с кровообращением, потоотделением, снабжением кислородом, образованием секрета сальных желез и т. д.

Еще ботокс вызывает привыкание и с каждым разом требуется все меньше времени между уколами и все большие дозы, а результат все хуже.

Это не то чтобы какие-то новости. Ботокс в целом вреден, разговоры об этом ведутся примерно с 2007 года. Но индустрия сверхбогатая, а людей, которые «хотят зефир сейчас, а не через полчаса», — слишком много, поэтому до широкой общественности эти выводы чаще всего не доходят. Да и плевала на них широкая обколотая общественность.

Это примерно как производители табака долго ходили и говорили — а вот наши ученые провели исследование и считают, что связь между курением и раком легких не доказана.

Ну не доказана и не доказана. Кто мы такие чтобы спорить и учить жизни взрослых людей?

А теперь — что нового

Есть такая штука — гипотеза мимической обратной связи. Суть ее: человек вам улыбается, и вы бессознательно копируете его выражение лица, ваш мозг распознает это сокращение мышц как улыбку, и ваше настроение улучшается. Мы, люди, эмоции считываем не только глазами, а еще и прямо повтором непосредственно лицом. Эта мысль была высказана еще Дарвином (и много было споров, потому что тогда должны быть универсальные выражения эмоций по всему земному шару, а это не совсем так, видимо культура тоже имеет значение), но более или менее современную редакцию гипотезы предложил Сильван Томкинс в 1962 году, и теперь это общее место.

Что сделали ученые из Калифорнийского университета? — взяли группу женщин, положили их (по очереди) в МРТ и все записали. Потом вкололи им ботокс и снова положили в МРТ (не сразу, а через пару недель) и выяснили, что если человеку вколоть ботокс, у него снижается способность распознавать эмоции.

Если вам парализуют мышцы у глаз (где гусиные лапки), то вы хуже распознаете улыбки, а если между бровей — то начинаются проблемы с сердитым выражением лица.

МРТ показывает, что это все в обход сознания и обрабатывается автоматически: человек не понимает, что он перестал понимать окружающих. А в связи с тем, что большинство колет ботокс везде, то нет такого, что у нас теперь «много людей, которые не распознают хмурое выражение лица» и мы все поэтому стали чуть радостнее, нет. У нас теперь много людей, которые, во-первых, не способны выразить свои эмоции — у них лицо парализовано, а во-вторых, сами вообще ничего не распознают.

Последствия

Их несколько.

Первое — снижение эмпатии. Человек, не способный распознавать эмоции, не переживает за другого человека в беде и не разделяет с другим радость победы. Вот идете вы по улице, а рядом человек, которому плохо и у него на лице написано, что ему плохо, а вы проходите мимо, потому что не видите.

Второе — снижение когнитивных способностей. Выяснилось, что люди под ботоксом не только не считывают эмоции с лиц других людей, но и в тексте — если он эмоциональный и экспрессивный — они этого не видят. Ни в тексте, ни на видео, нигде. Читать, смотреть кино и слушать музыку — уже не так интересно. И в обратную сторону: чтобы написать любовную записку нужно больше времени и усилий.

Третье — проблемы с сексом (может надо было это первым поставить?). Технически секс от ботокса не страдает, но уменьшается удовольствие. Секс штука комплексная, мы там довольно много всего выражаем лицом, и выражение лица партнера во время секса — часть нашего удовольствия (оказывается, что лица людей перед оргазмом выглядят так же, как и «хмурые», «агрессивные» лица в другой ситуации, но эта «хмурость» во время секса не угроза и не сердитость).

В исследовании этого нет, но мне самому интересно, вот когда ты, например, приходишь в бар, то человек с самым хмурым выражением лица — самый сексуальный? А привлекательность «плохих парней» — из этой же серии?.

В общем, если у партнера во время секса непроницаемое лицо — то как-то и секс так себе.

Еще последствия

Выше — это частные последствия. Теперь социальные.

Уколы ботокса люди не делают раз в жизни. Это практика. Это серия. То есть мы оказываемся в ситуации, когда вокруг нас есть люди, которые стабильно убивают в себе эмпатию, способность распознавать чувства других, снижают эмоциональность и так далее.

Убивают – и не осознают этого. Это не уровень цинизма повысился. Это не постирония.

Надо понимать, что и сами эти люди часто «лицом работают»: политики, топ-менеджеры, ведущие ведущих каналов, инфлюэнсеры и лидеры общественных мнений. Красивые ухоженные лица без морщин и способности к состраданию. Это вот они рассказывают нам о милосердии и принимают решения, влияющие на нашу жизнь. Представьте, что ваш банкир, депутат, начальник решает, как ему поступить в критической ситуации.

Тут уже область предположений на основе опроса среди знакомых. В большинстве случаев люди думают так: если ради избавления от морщин надо немного стать автоматом без сердца, то и Бог с нею, с этой эмпатией.

Это к чему

Ну вот биополитика. Представьте, что перед вами человек, о котором вы не можете понять, адекватен он или нет, а значит, вы не знаете, как действовать: если он вменяемый, то хорошо; его решения учитывают интересы всех, он стремится к тому, что называется «общим благом», потому что видит других людей, знает, что они есть и у них есть чувства. А если поехавший? Тогда надо бы его изолировать. Черт его знает, может с ножом на вас кинется. Но знать об этом хотелось бы заранее. А как узнать?

Или вот, например, Владимир Путин — самый известный на планете случай передозировки ботоксом — с ним же как: все думают, что он не сошел с ума, а это какой-то хитрый план. Мы просто не видим всего — нам и не дано, у нас нет же доступа к папочкам, но это не важно, важно то, что он действует как разумный человек в согласии с реальностью.

Это же один из тех аргументов, которым люди убеждают себя в правильности происходящего. Что-то вроде: он знает, что он делает и зачем. Да, это может быть нерационально с какой-то гуманистической точки зрения и несколько жестковато, наверно. Но! Самое важное, что его действия адекватны и главное — он старается сохранить систему такой, чтобы всем, кто за него, было если не хорошо, то хотя бы норм.

Все не так однозначно. Своих не бросаем. И вот это все. То есть — ну есть какие-то свои. Которых не бросим. В этом есть что-то человеческое и понятное. И поэтому где-то в пределах этого аргумента лежит объяснение, почему в России так и не случился раскол элит – даже при условии, что Путин «хромая утка» и пора бы начинать «рыскать глазами» в поисках преемника и даже при условии, что на фоне Путина преемником сегодня может быть уже любой и все равно будет лучше. Но он-то за на нас. А значит, мы-то за него. Против всех тех, кто желает нам зла.

То есть еще раз: представьте, что перед вами человек, о котором вы не можете понять, адекватен он реальности или нет, правильно он оценивает ситуацию или нет, а значит, не знаете, как действовать. Да. Не очень откровенный человек, закрытый, не поддающийся эмоциям. «Она утонула». Или тут что-то другое?

А теперь представьте, что вы точно стопроцентов знаете ответ на вопрос «адекватный он или нет».

И как вы будете действовать?

Денис Епифанцев, The Moscow Times

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