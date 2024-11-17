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В Беларуси начали устанавливать новогодние елки

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  • 17.11.2024, 18:52
  • 2,024
В Беларуси начали устанавливать новогодние елки

Не все с этим согласны.

В Беларуси полным ходом идет установка новогодних елок на улицах. Читатели smartpress.by из Минска и Бреста поделились соответствующими фото.

В Минске елку собирают в микрорайоне Серебрянка. По фото видно, что ее установка почти завершена. 

Ранее стало известно, что новогодняя ель уже стоит в микрорайоне Брилевичи. И такая же конструкция собрана в сквере Полянка.

Кстати, в TikTok белорусы активно обсуждают установку новогодних елей в Минске. Часть пользователей считают, что это рановато делать. Возможно, сказывается отсутствие снега.

В этом году в Минске планируют установить 27 новогодних елей с подсветкой, и это только на основных площадках.

Что касается Бреста, то елка уже установлена на площади Ленина. К ее монтажу приступили 11 ноября. Это главная новогодняя елка города. Украшения на ней появятся до 20 ноября.

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