В Беларуси начали устанавливать новогодние елки

В Беларуси начали устанавливать новогодние елки9
- 17.11.2024, 18:52
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Не все с этим согласны.
В Беларуси полным ходом идет установка новогодних елок на улицах. Читатели smartpress.by из Минска и Бреста поделились соответствующими фото.
В Минске елку собирают в микрорайоне Серебрянка. По фото видно, что ее установка почти завершена.
Ранее стало известно, что новогодняя ель уже стоит в микрорайоне Брилевичи. И такая же конструкция собрана в сквере Полянка.
Кстати, в TikTok белорусы активно обсуждают установку новогодних елей в Минске. Часть пользователей считают, что это рановато делать. Возможно, сказывается отсутствие снега.
В этом году в Минске планируют установить 27 новогодних елей с подсветкой, и это только на основных площадках.
Что касается Бреста, то елка уже установлена на площади Ленина. К ее монтажу приступили 11 ноября. Это главная новогодняя елка города. Украшения на ней появятся до 20 ноября.