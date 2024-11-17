В Берлине прошел антивоенный марш россиян 3 17.11.2024, 19:03

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Полицейские оценили число участников в 1800 человек.

В центре Берлина в воскресенье, 17 ноября, состоялась антивоенная акция российской оппозиции. Участники марша, организованного под лозунгами «Нет - Путину!», «Нет - войне в Украине!», «Свободу политзаключенным!», начали шествие от площади Потсдамерплац в 16.20 по минскому времени, сообщает «Немецкая волна».

Колонна демонстрантов к началу шествия растянулась на 50-70 метров. Ее возглавили Юлия Навальная, Владимир-Кара-Мурза и Илья Яшин.

Митингующие принесли украинские флаги, а также бело-сине-белые полотнища. Один из участников акции пришел с российским триколором, что вызвало возмущение украинцев.

Полицейские оценили число участников примерно в 1800 человек.

В ряде стран мира в этот же день прошли акции в поддержку берлинского антивоенного марша. В Австралии демонстрации состоялись в Мельбурне и Аделаиде, в США - в Сан-Франциско. Кроме того, сообщается об акциях в Новой Зеландии и Японии.

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