Минчане заказали особую подсветку 27-этажного бизнес-центра для необычной цели

Минчане заказали особую подсветку 27-этажного бизнес-центра для необычной цели1
- 17.11.2024, 19:17
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Видеофакт.
Видео с необычной гендер-пати в Минске набрало более миллиона просмотров и около 75 тысяч лайков. Но сколько же семье обошлось использование 27-этажного здания, чтобы узнать результат УЗИ?
Идея узнавать пол будущего ребенка не в медицинском кабинете становится все более популярной в Беларуси. Разрезанием торта с цветной начинкой или лопанием шарика с конфетти уже никого не удивишь. Поэтому некоторые пары начинают искать нестандартные варианты.
Так, семья из Минска решила воспользоваться бизнес-центром «Футурис», который находится возле станции метро «Борисовский тракт». Сначала на здании появились силуэты будущих родителей, затем начался 10-секундный отсчет, после чего появилась надпись «У вас…». Наконец, 27-этажное здание стало полностью розовым и раскрыло интригу: «Девочка».
Будущая мама в комментариях рассказала, что заказать такую праздничную подсветку им стоило 1000 рублей, пишет «Наша Нива».
@tanyaknopa Счастливые 😊 #гендерпати ♬ оригинальный звук - Knopa