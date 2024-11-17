Так о чем же Шольц говорил с Путиным? Владимир Фесенко

17.11.2024, 19:27

Много шума из ничего.

Телефонный разговор между канцлером ФРГ Шольцем и Путиным вызвал немалый интерес. Некоторые воспринимают это событие даже как начало переговоров о завершении войны между Россией и Украиной.

На самом деле, не имеет никаких оснований для таких выводов и вообще для восприятия этого разговора как значимого политического события, которое будет иметь какие-то серьезные последствия. «Много шума из ничего», — это хотя и метафорическая, но наиболее точная характеристика значения этого разговора.

На мой взгляд, телефонный разговор между канцлером ФРГ Шольцем и Путиным не окажет какого-либо влияния на предстоящий переговорный процесс о завершении войны между Россией и Украиной. На чем основывается такой вывод?

Во-первых, реальные переговоры об условиях завершения войны в Украине в Кремле собираются вести только с Трампом и его полномочными представителями. Европейских лидеров Путин воспринимает как «марионеток США». Он об этом прямым текстом сказал на недавнем Валдайском форуме. Похоже, что для Путина это не только пропагандистская формула. Он действительно так думает.

Во-вторых, надо принимать во внимание, что Шольц дорабатывает на посту канцлера ФРГ последние месяцы. Германия быстро шагает в направлении досрочных парламентских выборов, после которых с очень высокой вероятностью в ФРГ будет новое правительство с новым канцлером. Это прекрасно понимают и в Кремле, поэтому не собираются вести каких-то серьезных переговоров с Шольцем.

Зачем тогда в Кремле согласились на этот разговор? Это сделано для пропагандистского и в определенной степени политического эффекта. Пропагандистски — это демонстрация слабого европейского лидера, который пытается договариваться с Путиным о мире. На фоне Шольца Путину легко выглядеть мощным, жестким и неуступчивым. С политической точки зрения для Кремля это прелюдия к предстоящим мирным переговорам с Трампом или его представителями, а также фиксация своей первоначальной переговорной позиции.

А зачем этот разговор Шольцу? Думаю, что канцлер ФРГ тоже прекрасно понимал, что Путин не будет вести с ним переговоры о завершении войны в Украине. Для Шольца важен сугубо внутриполитический и предвыборный эффект этого разговора. Перед предстоящими парламентскими выборами в ФРГ он позиционирует себя как «миротворец», пытаясь подстроиться под настроения значительной части немецких избирателей. В конце концов — это хороший пиар-способ привлечь к себе информационное внимание и в Германии, и во всем мире.

В данном случае важным является не результат, а формальное событие как громкий информационно-политический повод. С высокой вероятностью в таком же «миротворческом» стиле Шольц будет действовать и на саммите «Большой двадцатки» (G-20). Там он будет разговаривать о мире прежде всего с лидером Китая, а также с другими участниками саммита.

Шольц отрабатывает свой эгоистичный предвыборный интерес. Этот разговор никоим образом не будет способствовать миру в Украине. Скорее наоборот — своими псевдо-миротворческими маневрами Шольц немного подыграл Путину. И, как это ни парадоксально, именно в этом я вижу единственный положительный эффект этого разговора.

Этот «диалог» между Шольцем и Путиным вновь подтвердил, что российский диктатор не изменился, он не хочет мирных компромиссов, он стремится договариваться на своих условиях. К настоящему миру Путина надо принуждать, а не уговаривать. Но над этим должен задуматься уже Трамп. Иначе он повторит ошибки Шольца.

Владимир Фесенко, «Фейсбук» pfbid0vUhcydVcTbByhaYB33bo1vauLzq2vTHzprKtCLDtF5zqzZuLamoXhERRcgTmTNd3l)

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