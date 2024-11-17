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В Зельвенском районе пенсионерка попала под поезд

  • 17.11.2024, 19:33
  • 1,264
В Зельвенском районе пенсионерка попала под поезд

Это второй случай за выходные.

Трагедия произошла утром 17 ноября неподалеку от деревни Лебяды. Там под колеса поезда попала 71-летняя женщина. У нее были проблемы со слухом и зрением, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Гродненской области Инну Позняк.

Предварительно установлено, что пенсионерка направлялась в сторону дома. Машинист применил звуковой сигнал и экстренное торможение, однако от трагедии это не спасло — от полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.

Напомним, что днем ранее под колеса электрички в Барановичах попал 84-летний мужчина. У него также были проблемы со слухом.

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