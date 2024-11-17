CNN обрисовал «мирный договор Трампа» 11 17.11.2024, 19:40

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Новый президент США предложит сделку?

Мирное соглашение между Украиной и РФ при посредничестве Дональда Трампа может предусматривать отказ Киева от претензий на Крым в обмен на возвращение части из остальных оккупированных территорий Об этом пишет сайт телеканала CNN.

Издание напоминает о сомнительном обещании Трампа положить конец войне за один день и о том, что республиканский Конгресс теперь вряд ли примет новую программу военной помощи Украине. Также CNN в общих чертах очерчивает мирное соглашение, которое при посредничестве Трампа могут подписать Киев и Москва.

«Россия сохранит Крым, который она захватила в 2014 году, а Украина получит обратно часть территорий на востоке Украины, которые Россия захватила. Взамен Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от США, такие как Япония. Ни россияне, ни украинцы не будут довольны элементами этого соглашения, но альтернативой является вечная война, в которой уже около миллиона человек с обеих сторон были убиты и ранены», - говорится в публикации.

Другим измерением этой проблемы является намерение Трампа фундаментально пересмотреть сотрудничество с союзниками по НАТО. Хотя ему будет крайне трудно вывести США из организации, даже некоторые публичные заявления следующего президента Америки могут значительно подорвать альянс, поставив под сомнение принцип коллективной обороны.

CNN напоминает, что это может произойти на фоне продолжения российской агрессии в глобальном измерении, где Путин не показывает намерения сворачивать свою гибридную кампанию против Европы. В частности генсек НАТО Марк Рютте недавно заявил, что Россия проводит усиление кампании гибридных атак «на наших союзных территориях, непосредственно вмешиваясь в наши демократии, саботируя промышленность и совершая насилие».

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