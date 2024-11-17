В Беларуси некоторым больным диабетом могут снять диагноз 4 17.11.2024, 19:47

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В каких случаях.

Ремиссия сахарного диабета возможна на фоне снижения веса — в таком случае пациентам могут снимать диагноз, который ранее считался хроническим.

Об этом сообщила БЕЛТА главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня.

«В настоящее время имеется такое понятие, как ремиссия сахарного диабета. И если человек снизит вес, ему могут даже снять диагноз хронического заболевания — сахарный диабет. Это новое в эндокринологии, и это важная новость для наших пациентов», — сказала Елена Юреня.

Она уточнила, что возможность выхода в ремиссию — официально установленный факт, который озвучили как Европейское общество, так и Американская ассоциация эндокринологов. Отметим, что такой термин действительно распространен в западной медицинской литературе — причем речь идет о диабете 2 типа (когда клетки и ткани организма становятся нечувствительны к инсулину, хотя этот гормон и вырабатывается организмом).

«Если раньше мы говорили, что диабет — это хроническое прогрессирующее заболевание, которое лечится пожизненно, то на сегодня мы имеем право установить диагноз „ремиссия сахарного диабета“, если в течение 6 месяцев без применения лекарственных средств у пациента поддерживается нормальный уровень глюкозы в крови», — пояснила она.

Как добиться такого результата? Главный внештатный эндокринолог комитета заметила, что спорт важен в любом возрасте. Физическая активность однозначно снижает риски развития сахарного диабета. А у людей, которые болеют сахарным диабетом, физическая активность является неотъемлемой частью лечебных мероприятий наравне с диетическими рекомендациями.

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