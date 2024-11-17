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Бывшая украинская воспитательница с первого раза сбила российскую ракету

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  • 17.11.2024, 19:59
  • 2,372
Бывшая украинская воспитательница с первого раза сбила российскую ракету

Видеофакт.

Солдат ВСУ Наталья Грабарчук во время массированной атаки РФ по Украине 17 ноября уничтожила крылатую ракету с помощью ПЗРК «Игла», сообщают в Воздушных силах.

По словам украинских офицеров, Наталья прошла пятимесячные курсы подготовки в учебном центре, где овладела различными типами переносных зенитно-ракетных комплексов. 17 ноября был первый ее боевой пуск, и ей сразу удалось сбить вражескую ракету.

«Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут — первый боевой и в цель! ПЗРК весит где-то 18 килограммов, также давит и ответственность. Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы — военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы», — рассказала Наталья.

Солдат Грабарчук в гражданской жизни работала воспитателем дошкольного учебного заведения.

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