Бывшая украинская воспитательница с первого раза сбила российскую ракету

Бывшая украинская воспитательница с первого раза сбила российскую ракету4
- 17.11.2024, 19:59
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Видеофакт.
Солдат ВСУ Наталья Грабарчук во время массированной атаки РФ по Украине 17 ноября уничтожила крылатую ракету с помощью ПЗРК «Игла», сообщают в Воздушных силах.
По словам украинских офицеров, Наталья прошла пятимесячные курсы подготовки в учебном центре, где овладела различными типами переносных зенитно-ракетных комплексов. 17 ноября был первый ее боевой пуск, и ей сразу удалось сбить вражескую ракету.
«Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Сделала сотни учебных пусков на тренажерах. А тут — первый боевой и в цель! ПЗРК весит где-то 18 килограммов, также давит и ответственность. Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы — военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы», — рассказала Наталья.
Солдат Грабарчук в гражданской жизни работала воспитателем дошкольного учебного заведения.