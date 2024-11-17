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В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

  • 17.11.2024, 21:20
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В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Из-за сильного ветра.

Синоптики прогнозируют усиление ветра завтра, 18 ноября. Объявлен желтый уровень опасности.

Белгидромет сообщил о желтом уровне опасности из-за усиления ветра в понедельник, 18 ноября.

«Внимание! 18 ноября (понедельник) местами по республике ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с», — сообщили в Белгидромете.

Завтра в Беларуси будет облачная погода. Ночью воздух прогреется до +3 градусов. Днем – от +4 до +7.

Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.

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