В Беларуси объявлен желтый уровень опасности
- 17.11.2024, 21:20
- 1,850
Из-за сильного ветра.
Синоптики прогнозируют усиление ветра завтра, 18 ноября. Объявлен желтый уровень опасности.
Белгидромет сообщил о желтом уровне опасности из-за усиления ветра в понедельник, 18 ноября.
«Внимание! 18 ноября (понедельник) местами по республике ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с», — сообщили в Белгидромете.
Завтра в Беларуси будет облачная погода. Ночью воздух прогреется до +3 градусов. Днем – от +4 до +7.
Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег.