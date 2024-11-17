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Ученые рассказали о пользе дневного сна

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  • 17.11.2024, 21:32
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Ученые рассказали о пользе дневного сна

Достаточно 15-20 минут.

Ученые из Берлинской эндокринологической клиники установили, что послеобеденный сон длительностью 15-20 минут снижает уровень сахара в крови лучше, чем простой пассивный отдых. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

В исследовании, проведенном в сотрудничестве с экспертами швейцарского Института сна, приняли участие 1200 пациентов с диабетом второго типа. В рамках эксперимента ученые разделили добровольцев на две группы. Первую проинструктировали провести 15-20 минут в положении лежа или сидя после обеда, а вторую — попытаться заснуть.

До и после начала исследования у каждого пациента взяли образцы крови для оценки уровня глюкозы. Оказалось, что короткий сон (длительностью 15-20 минут) помог снизить концентрацию сахара в организме на 25-30% эффективнее, чем обычный отдых.

Ученые предположили, что послеобеденный сон активизирует процессы восстановления организма и нормализует выработку инсулина. Они также отметили, что важно не засыпать надолго, поскольку это может привести к обратному эффекту — повышению уровня сахара.

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