Британский полковник назвал «идеальный» вариант завершения войны в Украине 17.11.2024, 21:46

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Дональду Трампу придется серьезно давить на Путина.

В случае проведения мирных переговоров между Украиной и Россией идеальным результатом и завершением конфликта могла бы действительно стать демилитаризованная зона, однако здесь есть один важный нюанс.

Как отметил в разговоре с «24 Каналом» полковник военной разведки Великобритании в отставке Филипп Ингрэм, эта зона не обязательно должна быть демилитаризованной территорией, которую Россия занимает на территории Украины, а скорее территорией внутри России.

«Эта демилитаризованная зона должна быть внутри России в пределах артиллерийского и ракетного радиуса действия от украинских границ. Уверен, что украинские военные были бы вполне счастливы, если бы международные миротворческие силы согласились бы на демилитаризованную зону вдоль российской границы при условии, что будет заключено надлежащее мирное соглашение с соответствующими войсками, которые там находятся, с гарантией безопасности для них», - отметил он.

Ингрэм отметил, что российской целью изначально была полная капитуляция Украины с установлением марионеточного правительства и отход от Европы и НАТО, однако этого никогда не произойдет. В то же время, отметил он, сейчас Путин, возможно, изменил свою цель, и стремится к удержанию Крыма и захваченных территорий, или в идеале всего спорного региона Донбасса.

Ингрэм отмечает, что Дональду Трампу придется серьезно давить на Путина. В то же время, отметил полковник, хотя Трамп будет ожидать, что Путин пойдет на уступки, однако вряд ли это реально.

«Он настолько изолирован в своей маленькой ячейке людей, которые ему говорят то, что он хочет услышать, что считает якобы имеет контроль над ситуацией в целом и может влиять на события. Путин просто будет упираться и не уступит ни на шаг», - считает британский полковник.

По его мнению, это заставит Трампа разорвать отношения с Путиным или пересмотреть свои действия и предоставить Украине реальную военную поддержку.

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