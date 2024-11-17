Эксперт объяснил, почему удары по РФ разрешили именно сейчас 17.11.2024, 22:10

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Теперь Кремлю придется идти на уступки.

США дали Украине добро на удары ракетами ATACMS по территории РФ. Так уходящая президентская администрация Джо Байдена намерено вложила в руки избранного президента Дональда Трампа козырь на предстоящих переговорах с Россией, пишет в Telegram израильский военный эксперт Игаль Левин.

«Это ход прямо в духе 5D-шахмат. Разрешение дает уходящая администрация, а дальше будет администрация, которой как бы и не предъявишь. Типа: Мистер Путин, вам не нравится решение администрации Байдена? Ок, я могу его отменить, но для этого я требую это, это и это», – объясняет он всю хитрость плана.

Вместе с тем Левин не оценил то, что информацию о снятии запретов сразу же озвучили в СМИ вместо того, чтобы сохранить это в секрете на время. Эксперт напомнил, что в свое время о получении Украиной британских ракет Storm Shadow стало известно по факту их прилета на головы оккупантам.

«Не очень понятно, зачем западные СМИ сливают информацию, что США дали добро на удары толстыми ракетами по территории России. Чтобы что? Чтобы русские поскорее убрали с аэродромов, логистических центров/узлов, складов и баз побольше ценных объектов? Красиво же было со Storm Shadow, зачем устраивать этот хайптрейн?» – пишет аналитик.

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