Британия провела первое успешное испытание новой управляемой крылатой ракеты 17.11.2024, 22:53

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SPEAR — миниатюрная ракета нового поколения.

Пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании и Королевского флота получат на вооружение новую передовую крылатую ракету после первого успешного испытания управляемой ракеты SPEAR.

Об этом пишет «Европейская правда». Британия провела первое успешное испытание новой управляемой крылатой ракеты

SPEAR, которая является миниатюрной крылатой ракетой нового поколения с турбореактивным двигателем, успешно завершила испытания после запуска с самолета Typhoon компании BAE Systems на полигоне Видзель в Швеции.

Это последнее испытание стало первым запуском системы вооружений с самолета, что свидетельствует о значительном скачке в развитии программ.

Каждая ракета может поражать цели на расстоянии до 100 км и предназначена для поражения мобильных, перемещаемых, защищенных или сложных целей. После поступления на вооружение она будет установлена на британские истребители-невидимки F-35B Lightning и позволит военным поражать цели как с суши, так и с авианосцев класса «Королева Елизавета».

Разработанная в Великобритании компанией MBDA, новая сверхсовременная ракета SPEAR поддерживает несколько сотен рабочих мест среди 5500 британских работников MBDA, причем конструкторская работа ведется преимущественно в Стивенейдже и Бристоле, а производство – в Болтоне.

Lightning сможет нести до восьми ракет SPEAR одновременно.

SPEAR автономно осуществляет навигацию к цели по настраиваемому маршруту, используя усовершенствованную всепогодную радиолокационную станцию для картографирования района цели и радиочастотные изображения для ее успешного поражения.

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